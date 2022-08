Matera: al via i lavori per mettere in sicurezza quest’incrocio in cui si sono registrati già diversi incidenti! Ecco le foto

Nuova rotatoria e rifacimento segnaletica orizzontale per l’incrocio pericoloso ad Arco, a Matera.

È quanto annuncia il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Ce l’avete chiesta in tanti, una soluzione per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Alberto Dalla Chiesa e via Paolo Borsellino, nel quartiere Arco alla periferia nord di Matera.

Un incrocio molto pericoloso in cui si sono registrati già diversi incidenti.

Ringrazio per la solerzia l’assessore alla mobilità del Comune di Matera, Michelangelo Ferrara.

I lavori appena iniziati stanno rifacendo la segnaletica orizzontale e creando una piccola rotatoria che permetterà un rallentamento della velocità dei veicoli in questa zona del quartiere e scongiurare nuovi incidenti stradali, confidiamo anche nel rispetto del codice della strada e nel senso civico.

Continueranno i lavori sulla segnaletica orizzontale nelle periferie, piano piano arriveremo un po’ ovunque dove manca, fino a esaurimento risorse.

Voglio approfittare per ricordare una cosa, sappiamo che ci sono in città infinite criticità su strade, marciapiedi, strisce e situazioni di pericolo, arrivano tantissime segnalazioni, gli uffici tecnici valutano interventi e scelte in base a priorità oggettive, considerando questioni di pericolosità o di urgenza, coadiuvati dagli assessori al ramo.

Non ci sono sono aree più considerate di altre, vedo una città piena di criticità da nord a sud, i tempi, le procedure non sono rapide ma cercheremo di recuperare piano piano il tempo perduto, fino a esaurimento risorse che purtroppo non sono illimitate.

Cuore e impegno”.

Ecco le foto.

