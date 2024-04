La statua dei Bersaglieri di Matera sarà spostata: i dettagli

La Giunta comunale, accogliendo la richiesta dell’associazione nazionale Bersaglieri, sezione “M. Binetti” di Matera, ha deliberato la destinazione di un’area pubblica all’inizio di via Don Minzoni, dove traslare la statua simbolo del glorioso Corpo militare attualmente installata in via Nazionale su terreno di proprietà Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale).

La statua sarà donata al Comune e collocata in uno spazio verde che sarà denominato “Giardino del Bersagliere”, perché il Corpo militare ammirato per il proprio valore durante le guerre del secolo scorso, come nei conflitti anche in ambito sociale, si è sempre contraddistinto nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e da eventi straordinari ed emergenziali.

L’opera andrà anche ad arricchire e incrementare il patrimonio storico-artistico della città dei Sassi e sarà installata a totale spese e cura dell’Associazione nazionale Bersaglieri, sezione di Matera, sia per la realizzazione di un basamento su cui poggiare la statua, che per la sistemazione a verde dell’area.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore al Patrimonio, Angela Mazzone, per questa decisione che migliorerà il decoro del centro urbano, rendendo meglio visibile un simbolo glorioso della storia nazionale da oggi proprietà comunale.