Basilicata, bimbo ha fretta di nascere e lo fa in ambulanza! Ecco la storia di questa mamma

Avventura a lieto fine per una 28enne afgana incinta che viaggiava su un mezzo Flixbus.

Quando il pullman sui trovava sul tratto lucano dell’autostrada A2, la giovane donna ha avvertito forti dolori.

I passeggeri, come ha fa sapere rainews, hanno allertato il 118 della Basilicata che ha subito inviato sul posto un’ambulanza.

Ma non c’è stato il tempo di arrivare in ospedale: con l’aiuto dell’infermiera che era a bordo del veicolo di soccorso, è nato un bel bimbo di più di 3 chili.

Mamma e figlio stanno bene e ora sono ricoverati nel reparto maternità della struttura sanitaria di Lagonegro.

I migliori auguri a questa mamma e un benvenuto al nascituro.