Basilicata, Superbonus 110%: piattaforma per le imprese attiva. L’annuncio

“La piattaforma 110crediti.it della Regione Basilicata è attiva e fruibile.

Le imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale ed i professionisti residenti in Basilicata che abbiano maturato gli stessi esclusivamente con riferimento ad interventi relativi ad immobili ubicati sul medesimo territorio, potranno cedere i crediti d’imposta afferenti ai lavori edilizi del Superbonus 110% ai cessionari istituzionali.

Ringrazio il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello per l’impegno profuso e per il lavoro importante portato avanti negli ultimi mesi a tutela delle imprese e delle famiglie che non possono correre il rischio di vedere pregiudicati i propri investimenti”.

Così in una nota il presidente della Regione Basilicata e candidato per il centrodestra alle prossime elezioni del 21 – 22 aprile, Vito Bardi.