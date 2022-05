Incendi a Scanzano Joinico: “episodi molto gravi e inquietanti che colpiscono la sicurezza e la serenità di cittadini”. I dettagli

“Gli incendi che nei giorni scorsi hanno distrutto completamente il lido “Baia delle Scimmie” e la notte scorsa alcune pedane del lido “La Kikka” di Scanzano Jonico sono episodi molto gravi e inquietanti che colpiscono ancora una volta la sicurezza e la serenità dei cittadini e degli operatori economici del Metapontino.

Tutti ci auguriamo che si sia trattato di incidenti casuali, ma se così non fosse, è bene che le istituzioni pubbliche trovino il modo di impegnarsi e mobilitarsi ancora con più forza rispetto al passato per individuare i colpevoli e ripristinare la legalità e la piena agibilità e tranquillità di chi vive e lavora in quei territori.

Da troppo tempo il Metapontino è oggetto di atti intimidatori e delinquenziali e non è più tollerabile assistere al ripetersi di episodi di questo tipo”.

Lo ha detto in una nota Chiara Gemma, eurodeputata M5s del Sud e della Basilicata, che prosegue:

“La recente istituzione della Dia (Direzione investigativa antimafia) in Basilicata e il grande lavoro che svolgono ogni giorno le Forze dell’ordine e la magistratura ordinaria sono già molto importanti, ma – ha aggiunto Gemma – bisogna anche porsi il problema che il Comune di Scanzano Jonico è ancora senza un sindaco e un consiglio comunale regolarmente eletti.

Il Municipio è il presidio democratico, civico e di riferimento più vicino e significativo dei cittadini, continuare a vedere che da dicembre 2019 è ancora amministrato da un commissario prefettizio, dopo lo scioglimento per mafia, e da novembre 2021 a causa dell’ineleggibilità del sindaco eletto, è veramente assurdo e singolare.

Purtroppo Scanzano Jonico rischia di andare a votare nel 2023 perchè il sindaco eletto a novembre 2021, mai proclamato, dopo aver perso il ricorso al Tar, ha presentato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato.

Vista la situazione, sarebbe utile verificare se ci sia la possibilità normativa per anticipare i tempi e convocare le elezioni il prossimo autunno.

Tuttavia, nell’esprimere un messaggio di forte solidarietà ai titolari del lido “Baia delle Scimmie” e del lido “La Kikka”, al commissario prefettizio e a tutti i cittadini di Scanzano Jonico ribadisco che il Metapontino va difeso, tutelato e salvaguardato in tutti i modi e a tutti i livelli”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)