Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari: promossa dalle Sezioni di Policoro, Pisticci-Marconia e Tursi la Cerimonia delle Candele. I dettagli

Domenica 30 Giugno nell’elegante e suggestiva location di Abbazia San Salvatore, Oasi Serramarina si è tenuta la Cerimonia delle Candele della Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) promossa dalle Sezioni di Policoro, Pisticci-Marconia e Tursi.

Tra le autorità BPW International e BPW Italy presenti Eufemia Ippolito BPW Executive Finance Officer e Past Presidente nazionale Fidapa BPW Italy, Elisabetta Grande Presidente del Distretto Sud Est e le Presidenti delle sezioni organizzatrici: Antonella Magno Presidente della Sezione di Policoro, Marirosa Gioia Presidente della sezione di Pisticci-Marconia e Sara D’Alessandro Presidente della sezione di Tursi.

La Cerimonia delle Candele rappresenta il momento più importante dell’anno sociale e simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International di cui fa parte FIDAPA BPW Italy.

La stessa costituisce un’importante tradizione all’interno della Federazione Fidapa, che ha origine nell’inverno del 1942: ogni candela accesa rappresentava una nazione nel mondo, che veniva poi spenta quando questa entrava in guerra.

Le rimanenti, accese, rappresentavano la speranza e la Pace in sostegno alle altre nazioni.

Oggi, la Cerimonia rappresenta un momento di incontro per tutte le socie riunite come simbolo di unione, solidarietà e comunanza, i punti cardine che stanno alla base dell’ “essere Fidapa” come socia all’interno dell’Associazione.

La Cerimonia, attraverso il gesto simbolico di accensione delle candele, esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’Associazione si ispira.

L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti ed autorità istituzionali, ha ribadito l’impegno della Federazione nel sostenere e promuovere l’empowerment femminile e le eccellenze territoriali ed ha sancito l’ingresso ufficiale di 20 nuove socie all’interno della Federazione.