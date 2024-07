Basilicata, concorso in Regione: ecco le parole di Bardi

“Raccolgo con attenzione le segnalazioni relative alle procedure di concorso per l’assunzione di dirigenti regionali in fase di svolgimento, segnalazioni provenienti anche dalle Associazioni Sindacali che esprimono le dovute preoccupazioni in merito alla garanzia della piena efficienza delle procedure.

Mi preme rassicurare in proposito i tanti concorrenti che in questi giorni sono impegnati nella severa fatica di studio in vista dello svolgimento delle prove che avranno inizio il 4 luglio prossimo.

Il mio monito costante agli uffici competenti è quello di garantire, oltre alla perfetta legittimità e trasparenza, la più adeguata serenità per i concorrenti nello svolgimento delle prove di concorso.

Con riferimento alle richieste di rinvio dell’inizio delle prove concorsuali, rappresento che come presidente della Regione non posso e non intendo interferire sulla determinazione dei calendari già programmati per il concorso, rientrando come è noto la relativa competenza esclusivamente negli uffici amministrativi preposti.

Sono fiducioso che il concorso consentirà alla Regione Basilicata di avvalersi di nuovi dirigenti più che adeguatamente preparati e ben motivati ad affrontare le numerose sfide che impegnano il nostro territorio e a loro rivolgo i miei migliori auguri di successo nella realizzazione dei propri progetti ed obiettivi”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.