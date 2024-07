Concorsi pubblici: oltre 200 posti nella Marina militare! I dettagli

Al via i Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione di 212 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di 12 anni al 23° corso di pilotaggio aereo e per l’ammissione al 30°, 31° e 32° corso di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, con il numero dei posti di seguito indicati:

a) per l’ammissione al 23° corso Allievi AUPC, 11 posti di cui:

9 posti per il Corpo di Stato Maggiore

2 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

b) per l’ammissione al 30° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale, 37 posti, di cui:

12 posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale, di cui:

2 per ingegneri elettrici

1 per informatici

1 per ingegneri meccanici

8 per ingegneri navali

17 posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastutture

5 posti per medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo

3 posti per farmacisti del Corpo Sanitario Militare Marittimo

c) per l’ammissione al 30° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, 50 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

d) per l’ammissione al 31° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, 50 posti, di cui:

47 posti per il Corpo di Stato Maggiore

1 posto per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nelle Forze speciali della Marina Militare

2 posti per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare

e) per l’ammissione al 32° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale, 52 posti, di cui:

2 posti per il Commissariato Militare Marittimo

50 (cinquanta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

f) per l’ammissione al 32° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, 12 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:

2 psicologi

3 odontoiatri

3 veterinari

4 ingegneri clinici

La scadenza delle domande è fissata per il 27 Luglio 2024.

Prove d’esame:

prova scritta di ragionamento logico; accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prove di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea;

prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità;

prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi AUPC;

accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo per i partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi AUPC;