Emergenza Coronavirus, screening di massa a Potenza e Matera: i dettagli

I Sindaci di Potenza e Matera, insieme al presidente della Regione Basilicata, stanno definendo un percorso condiviso per avviare nei prossimi giorni uno screening della popolazione dei due capoluoghi.

Spiega il Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Stiamo lavorando all’organizzazione che, riguardando ampie fasce della popolazione, deve essere definita con precisione, così da andare a tracciare un quadro che risulti il più puntuale possibile rispetto alla presenza di persone positive al Covid-19 nelle nostre comunità.

Si tratta di un impegno importante, che riteniamo possa aiutare a definire anche le strategie da porre in essere per contrastare la diffusione del contagio e individuare le scelte migliori per garantire la sicurezza di tutti.

L’intento delle Istituzioni locali, nell’immediato e per il futuro, ha come obiettivo quello di porre in essere ogni utile sforzo congiunto per assicurare il bene primario per i cittadini, la salute, e per far sì che, con essa, torni la serenità e quella socialità che il virus ha così drasticamente ridotto”.

