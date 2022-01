Coronavirus Basilicata, scuole: “Pochi positivi tra gli studenti. Personalmente ero favorevole alla Dad”. Ecco le parole di Bardi

“Ieri abbiamo somministrato oltre 2000 dosi pediatriche di vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Siamo a 4691 bimbi lucani in questa fascia di età (oltre il 10% del totale) che son stati vaccinati e quasi mille hanno già fatto il richiamo.

Da stamattina alle 10:00, inoltre, sarà possibile prenotare in Piattaforma Poste la terza dose anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni.

La tutela dei più giovani procede anche con la campagna di testing: la Regione ha fornito decine di migliaia di tamponi ai Comuni e – in attesa dei numeri totali definitivi – possiamo già dire che la percentuale di positivi è bassissima.

E questa è davvero una buona notizia.

Oggi in Basilicata riprende la scuola, al netto di alcune ordinanze dei singoli Sindaci: personalmente ero favorevole alla DAD, ma il Governo ha espresso una netta contrarietà e impugnerà i provvedimenti regionali che istituiscono la DAD, che – come ha ricordato il Ministro Bianchi – le Regioni possono istituire solo se sono in zona rossa.

Fortunatamente, siamo una delle poche Regioni in zona bianca, grazie alla bassissima percentuale di terapie intensive.

Ma negli ultimi giorni dobbiamo purtroppo constatare un aumento delle vittime e un numero di ricoveri ancora molto alto, anche se non più in crescita.

Stiamo combattendo contro un mostro sconosciuto: sappiamo solo che la vaccinazione ha aiutato ad abbattere ricoveri e terapie intensive, nonostante un numero di positivi mai visto prima.

Come sapete, la campagna vaccinale in Basilicata procede spedita, con numeri mai raggiunti prima.

Oggi abbiamo superato le 200.000 terze dosi e negli ultimi giorni sono raddoppiate anche le prime dosi, per le quali in Basilicata non è necessaria la prenotazione.

Proteggiamo la Basilicata”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

