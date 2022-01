Coronavirus Basilicata: 298 nuovi positivi residenti e 74 persone in ospedale. Ecco i dati

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 gennaio, sono stati processati 1.194 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 306 (e di questi 298 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata si sono registrate 161 guarigioni, di cui 155 relative a residenti in Basilicata.

In totale sono 74 le persone ricoverate: 39 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 35 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Segue bollettino completo.a

