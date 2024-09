Calcio, Eccellenza: esordio vincente per il Montescaglioso! I dettagli

Buona la prima in casa per il Montescaglioso calcio che davanti a quasi cinquecento spettatori vince tra le mura amiche del Comunale per 2-1 la prima partita difronte ai propri tifosi.

La contendente di questi primi tre punti casalinghi stagionali è stata la Lykos Tolve di mister Giuseppe Scarfone.

Il Montescaglioso parte forte e si porta in vantaggio al 8′ con capitan Brondani che con un imperioso stacco aereo dopo un calcio d’angolo di Moraes.

Al 28′ il Tolve perviene al pareggio quasi a sorpresa con Rinaldi ex della partita che con una volee di prima da venti metri insacca alle spalle dell’ estremo difensore locale.

Da qui inizia il monologo della squadra di casa che, però, non riesce a concretizzare le numerose occasioni da rete. Intorno alla mezz’ ora i biancazzurri chiedono un rigore con Lopes l’arbitro lascia correre al 35′ Brondani sfiora il raddoppio e la sua personale doppietta sempre di testa dopo una pennellata in area di Moraes.

Secondo tempo che inizia sotto la falsa riga del primo con un Montescaglioso costantemente nella meta’ campo avversaria con Ferreira che si da un gran da fare sull’ esterno dispensando palloni al centro dell’ area di rigore.

Poco dopo il Tolve si rende pericoloso e quasi ne approfitta dopo un errato disimpegno difensivo il lallone termina a lato dopo un tiro da fuori area.

Al 80′ il Montescaglioso si vede annullare un gol Nunes prende palla a centrocampo supera tutta la difesa giallorossa scarica su Ferreira che mentre al centro per Lopes che con un tap- in mette in rete ma pero’ con la bandierina’ dell’ assistente alzata risultato che resta

di parita’ tra le proteste locali.

A tre minuti dalla fine arriva il tanto inseguito secondo goal di Tataru che da dentro l’ area di rigore con un stacco aereo su cross di Pentimone manda il pallone nell’ angolino alla destra del portiere nell’ euforia generale del folto pubblico presente sugli spalti. Nei minuti di recupero c’è’ tempo anche per il secondo gol annullato ad i biancazzurri con Pentimone su filtrante di Tataru che trafigge in uscita il portiere ospite con la bandierina dell’ assistente di nuovo alzata.

Il match si conclude sul risultato di 2 a 1 per il Montescaglioso calcio che festeggia sotto la gradinata i primi tre punti stagionali del campionato.

Prossimo impegno per i biancazzurri di mister Ragone in quel di Lavello per il primo big match della stagione. Mentre Il Tolve sara’ impegnato tra le mura amiche del San Rocco contro il Pomarico

Tabellino 2^ giornata:

MONTESCAGLIOSO CALCIO- LYKOS TOLVE 2-1

MONTESCAGLIOSO: Puttim,Vieira,Brondani,Domnu,(15′ st.Fuoco),Tataru,Ponce,Pentimone,Nunes, ( 34′ st. Binetti),Lopes,( 43′ st. Morea) ,Moraes,Ferreira. A disp. Suarez,Cicirelli,Barocchello,Binetti,Martino,Ragone Fuoco,Morea, De Gouve. All. Ragone

TOLVE: Muth,Faraula,Curio,Centola,Ticak,Gimonndo,Rinaldi,Latorrre ,Capriati Giosa,Scavone. A disp. Lotito,Trillo,Misuriello,Teta,Campolongo,Cirigliano,Barbelli,Guerra,Colangelo. All. Lotito

ARBITRO: Andrea Malvasi di Policoro (Tedesco- Rubino)

MARCATORI: 8′ Pt. Brondani (M) ,28′ Pt Rinaldi (L) 43′ St.Tataru ( M)

AMM: Brondani, Domnu, Tataru, Pentimone (M) ,Campolongo, Faraula, Latorre (L)

NOTE: spett. 500