Policoro: riparte il Servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili. I dettagli

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, riparte il Servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili residenti in Policoro che frequentano le scuole dell’obbligo.

L’importante strumento di supporto agli alunni con gravi difficoltà, da sempre erogato dal Comune di Policoro con fondi dell’Ente, quest’anno si avvarrà di uno strumento aggiuntivo e sperimentale: è di questi giorni infatti la delibera di Giunta con cui l’Amministrazione aggiungerà delle somme ministeriali in favore della platea di alunni con disabilità più moderata, al fine di supportare ed accompagnare gli alunni verso una didattica migliorativa e innovativa.

Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi:

“Abbiamo voluto utilizzare queste risorse per rispondere ad un’altra esigenza affrontata con le scuole, ossia il disagio verificato da una parte della popolazione scolastica disabile con patologie più lievi.

Popolazione che negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, ha subito una regressione nell’apprendimento, provocando un aumento di situazioni di particolare vulnerabilità.

Proprio per non lasciarli indietro, in sinergia con le scuole e con gli operatori dei Servizi Sociali, daremo massima attenzione anche ai piccoli alunni più fragili nell’importante percorso di crescita di apprendimento e di vita”.