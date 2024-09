Concorsi Inps, in arrivo il bando per oltre 1000 diplomati: ecco i requisiti

Nel 2024, l’Inps lancerà un concorso per diplomati, con l’obiettivo di assumere 1000 nuovi dipendenti per far fronte ai pensionamenti previsti nell’anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato ulteriori progressioni interne da Area B ad Area C, come parte delle iniziative per potenziare il personale.

La programmazione per il periodo 2024-2026, come specifica skytg24, ha evidenziato che le nuove assunzioni, specialmente al Nord, non riusciranno a compensare pienamente le uscite, anche a causa dei trasferimenti interni che hanno favorito un esodo dal Nord al Sud.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono previsti fino a tre bandi di concorso per le seguenti posizioni: 1.144 assistenti ai servizi

30 assistenti tecnici

582 assistenti informatici Per tutte le posizioni sarà sufficiente possedere un diploma di scuola superiore, e i vincitori saranno inseriti nell’Area B con contratti a tempo indeterminato, senza limiti di età.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps ha pubblicato un documento in cui si prevede un reclutamento regionale, in particolare per coprire le carenze di personale nelle seguenti regioni: Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese)

Friuli-Venezia Giulia (Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia)

Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli)

Trentino-Alto Adige (Trento)

Valle d’Aosta (Aosta)

Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)

Il Piano assunzioni 2023-2025 prevede bandi per diversi profili, tra cui: Dirigenti (informatici e amministrativi)

Funzionari (informatici, sanitari, tecnici)

Assistenti (Ex Area B) Per i funzionari è richiesto un titolo di laurea, mentre per gli assistenti è sufficiente il diploma di scuola secondaria.

Nel biennio 2024-2025, sono previste circa 2.000 nuove assunzioni di funzionari amministrativi, tramite scorrimento di graduatorie esistenti o, in caso di necessità, nuovi concorsi. Le selezioni potrebbero avvenire su base regionale, come già accaduto per altre amministrazioni pubbliche