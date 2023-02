Bernalda, accoltellato un giovane! Ecco cosa è successo

Un giovane di origine nordafricana è stato accoltellato a Bernalda al culmine di una lite.

Ecco l’accaduto riportato da RaiNews:

“A colpirlo è stato un uomo di 42 anni, algerino, che condivideva con lui un appartamento.

Il litigio sarebbe scoppiato proprio perché l’aggressore voleva cacciare di casa il coinquilino.

Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Le indagini sono coordinate dai Carabinieri di Matera”.

