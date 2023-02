Matera, attenzione: previsti lavori in questa zona. Divieto di sosta e transito con unico senso di marcia

Lunedì 13 e martedì 14 dalle ore 7:00 alle 17:00 in via Lazazzera saranno svolti interventi di potatura nel tratto di strada che va dall’incrocio di Via Dante fino all’incrocio con Viale Europa/Via Collodi.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“I lavori impediranno la sosta di autovetture (come da segnaletica già posta in loco e da ordinanza n. 525 del 24/12/2022).

Sarà istituito un unico senso di marcia a salire, mentre sarà vietato il percorso a scendere da Viale Europa a Via Dante, tranne per i mezzi di soccorso, i mezzi di trasporto pubblico e le forze dell’ordine.

Come si evince dalla mappa, si potrà raggiungere Via Dante transitando in Via Collodi e poi Via Salgari. Nel caso in cui i lavori di potatura dovessero ultimarsi prima sarà immediatamente ripristinato il transito e la sosta ordinaria.

Ci scusiamo per il disagio.

Gli interventi di potatura rientrano tra le azioni programmate nella cura del verde urbano dal settore manutenzione urbana, mettendo in sicurezza i fusti arborei lungo le strade”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)