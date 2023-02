La Pegaus Matera pronta a tornare in campo! In bocca al lupo

Dopo un gennaio da protagonista attorno ai tavoli di gioco la Pegasus Matera si appresta a tornare in campo nel fine settimana sportivo per le sfide della terza giornata di ritorno.

In C1 nazionale Fasano e compagni sono pronti a far tappa a Martina Franca nella tana del TT Olimpia Martina, compagine in lotta per la salvezza e per questo ancora più difficile da dover affrontare in questo momento delicato della stagione: gli uomini di casa, forti del fattore campo e dell’ingresso tra i loro tesserati del temibile atleta polacco Mateusz Przybyl, sono a caccia di punti preziosi per dare il là alla scalata in classifica e abbandonare definitivamente le sabbie mobili del sesto posto.

La Pegasus, dal canto suo, è invece reduce da due vittorie consecutive maturate nelle prime due sfide del 2023, sintomo di un buono stato di forma generale prima della sosta per l’attività individuale: messaggi positivi che non possono però allentare in alcun modo la tensione sportiva di Claudio Motolese, Luca D’Ercole, Alessio Dell’erba e capitan Giuseppe Fasano, concentrati verso l’obiettivo iniziale di stagione in un frangente in cui la matematicità della salvezza nel girone O è tutt’altro che scontata e facilmente conquistabile.

A Martina Franca servirà dunque un’altra prova di carattere e di coraggio per gli uomini in rosso, per concedersi una domenica mattina di tennistavolo davvero con la T maiuscola.

In campo regionale, invece, la formazione di C2 della Pegasus è attesa dalla sfida casalinga contro la Polisportiva La Potentina, attuale sesta forza del torneo lucano. Franco De Leo e compagni tornano dunque ad assaporare il clima della palestra della scuola Marconi di Matera quattro mesi dopo l’ultima sfida in casa, con l’obiettivo di strappare i due punti vittoria e continuare in un percorso che è stato sin qui estremamente positivo.

Vincenzo Ferraiuolo, Angelo D’Ercole e Francesco Mastrogiulio affiancheranno come sempre capitan De Leo nel tentativo di disinnescare le offensive della formazione del capoluogo che, guidata dall’esperienza di Raffaele D’Amico, cercherà invece di guadagnarsi una domenica mattina di assoluto rilievo. L’inizio della disfida è fissato alle ore 10.00, per una gara che sarà sicuramente scoppiettante, aperta ad ogni risultato e ricca di emozioni in campo.

I due campionati della Pegasus non finiscono ovviamente qui: dopo le sfide di questa domenica si torna infatti in campo già nel prossimo fine settimana, con la squadra di C1 che ospiterà nel pomeriggio di sabato 18 la capolista Da.Ta Sicurezza Otranto, sempre più lanciata verso la promozione diretta in B2. La C2 invece scenderà in campo sempre sabato in quel di Scanzano Jonico dove affronterà la formazione di casa in lotta per il secondo posto in classifica generale.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)