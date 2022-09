Azienda Sanitaria di Matera: al via l’avviso pubblico per il reclutamento di nuovo organico. Ecco i dettagli

“Per fronteggiare la cronica e datata carenza di personale medico, l’Azienda Sanitaria di Matera ha attivato tutte le procedure ordinarie per il reclutamento di nuovo organico, nonché un’opportuna serie di altre azioni, quali:

l’integrazione di personale nei reparti,

la rimodulazione dei turni di servizio,

il ricorso a prestazioni aggiuntive e a contratti di collaborazione con medici specializzandi.

L’Azienda Sanitaria di Matera, con delibera n. 611 del 13 settembre 2022, di concerto con la Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, ha bandito un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici specialisti, in quiescenza e non in quiescenza, per varie discipline sanitarie.

Trattasi di un provvedimento amministrativo straordinario volto ad un ulteriore reclutamento di personale medico e a sopperire all’attuale domanda sanitaria”.

Lo rendono noto l’assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Matera.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)