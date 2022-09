Matera: Polizia e Questore Nicolì in questa scuola. Ecco i dettagli

Lunedì prossimo 19 Settembre alle 10.00, presso la Scuola Primaria di via Lucrezio dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Matera, si terrà la cerimonia di presentazione e consegna dell’agenda per il nuovo anno scolastico 2022/2023 “Il mio diario”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il PON Legalità.

Alla presenza del Prefetto, del Dirigente scolastico provinciale, del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, degli alunni e dei loro insegnanti, il Questore della Provincia di Matera Eliseo Nicolì consegnerà il diario agli alunni della classe 4^.

“Il mio diario” è un progetto elaborato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione dell’importanza che riveste l’educazione al rispetto delle regole e ai valori dell’amicizia e della solidarietà.

L’agenda scolastica – attraverso i supereroi Vis e Musa e con l’aiuto degli amici a quattro zampe Lampo e Saetta, del pappagallino Gea e il contributo di Geronimo Stilton – affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali fra tutti il bullismo e il cyberbullismo.

Nei giorni successivi, l’Ufficio Scolastico Regionale – sede di Matera provvederà a far pervenire una copia de “Il mio diario” a tutti gli alunni delle classi 4^ delle altre scuole primarie di questo Capoluogo e provincia.

Oltre che a Matera, quest’anno il diario della Polizia di Stato sarà distribuito anche in altre 22 provincie italiane.a

