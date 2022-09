A Matera e provincia Polizia sulle strade per la riduzione degli incidenti. Ecco l’iniziativa

La Polizia di Stato, attraverso il network delle polizie stradali “Roadpol”, ha programmato nella giornata del 21 settembre 2022, l’effettuazione di una campagna europea congiunta denominata “Safety Days”, che ha lo scopo di promuovere la sicurezza stradale al fine di raggiungere l’obiettivo “zero vittime della strada”.

In occasione di tale operazione, la Polizia Stradale della provincia di Matera predisporrà servizi mirati alla riduzione delle principali cause di incidentalità stradale quali l’elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’uso dei telefoni cellulari alla guida.

Le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla collettività affinché si rispettino le norme sulla sicurezza stradale sono un obiettivo importante per la Polizia di Stato per promuovere comportamenti corretti e per diminuire le vittime sulle nostre strade.

