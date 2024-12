Autocisterna in fiamme sulla Jonica! L’intervento dei Vigili del fuoco

Alle ore 13:25 circa, di oggi 16 dicembre 2024, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Policoro, Tinchi e della Sede Centrale, per un totale di n. 14 unità con n.8 mezzi al seguito, sono intervenute sulla S.S. 106 Jonica, al km 434, in soccorso di un’autocisterna che trasportava carburante per autotrazione andato in fiamme per un totale di 22.000 litri di gasolio e 8.000 di benzina.

Il mezzo viaggiava in direzione sud, verso Reggio Calabria.

La colonna di fumo nero che si è sviluppata era visibile anche da grande distanza.

Si sono formate code lunghe di diversi chilometri in entrambe le direzioni della SS 106 e delle complanari sulle quali è stato dirottato il traffico veicolare.

Non si sono registrati feriti.

Il tratto di strada interessato dall’incidente e le complanari adiacenti, sono ancora chiusi al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

Al fine di consentire una viabilità ridotta, si sta lavorando per liberare almeno una corsia.

In supporto alle squadre VV.F. sul posto, sono intervenute anche pattuglie dei Carabinieri, Polizia Stradale, e personale A.N.A.S., A.R.P.A.B. e del 118.

Ecco le foto.