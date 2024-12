Incendio sulla Jonica: chiuso questo tratto!

Lungo la strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 434,000 a Scanzano Jonico (MT).

Spiega Anas:

“L’interdizione si è resa necessaria a causa dell’incendio di un mezzo pesante in transito, in maniera autonoma, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

La circolazione in direzione di Reggio Calabria è deviata al km 436,000, mentre quella in direzione Taranto al km 431,000.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre ai Vigili del Fuoco, allo scopo di ripristinare la viabilità il prima possibile”.