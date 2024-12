Lavori sulla Basentana: “imprenditori e cittadini saranno premiati dalla loro tenacia”. Ecco cosa sta succedendo

“La tenacia e la perseveranza alla fine hanno premiato e così, finalmente cittadini e imprenditori le cui attività insistono lungo la strada statale 407 Basentana, nel territorio di Pisticci, frazioni comprese, potranno presto vedere garantiti i loro servizi e i loro diritti”.

Lo ha annunciato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, della Camera, il deputato Aldo Mattia, che ha seguito la vicenda attraverso audizioni e sopralluoghi in Basilicata, nell’area interessata da lavori di messa in sicurezza dell’arteria.

“Importante è stato anche il lavoro della Commissione, che da subito ha recepito il problema.

Un plauso ad Anas per aver accolto le richieste arrivate dal territorio ed in particolare dai cittadini e da tanti imprenditori che da decenni operano in quell’area e che hanno chiesto di non essere danneggiati, contemplando logicamente il rispetto della sicurezza dell’arteria”.

Per Mattia “è la dimostrazione che quando si lavora assieme alla soluzione dei problemi, e per questo ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture e il sindaco di Pisticci, i risultati positivi arrivano”.