Policoro: dall’IC2 “Giovanni Paolo II” sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’iniziativa

Inizia la MARATONA TELETHON all’IC2 “Giovanni Paolo II” di Policoro con la FESTA DELLA SOLIDARIETÀ – L’ABBRACCIO DEL DONO CON BABBO NATALE, dalle ore 16:00 nei giardini di Via Allende, sarà presente la referente regionale della Fondazione Telethon: Eliana Clingo.

Tante le attrazioni e gli stand natalizi perché ognuno possa partecipare con gioia al grandioso evento di Natale che l’IC2 ha promosso per la raccolta fondi a favore della FONDAZIONE TELETHON, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Uno sforzo collettivo che coinvolgerà le famiglie, i docenti, i ragazzi e i cittadini per donare speranze, terapie e futuro a tutte le persone sfortunate.

I bambini saranno felici d’incontrare Babbo Natale lungo un percorso, a piedi o sul calesse per immortalare il magico momento.

Ancor più celestiale la “capanna” con il Bambinello, simbolo di pace, amore e serenità.

Divertimento per piccoli e grandi grazie agli artisti di strada.

A soddisfare il palato ci penseranno i prodotti più buoni del Natale: crespelle, dolcetti, grano con miele, porchetta e buon vino.

Non potevano mancare i giochi tipici delle festività, la tombolata e la riffa finale con premi di prim’ordine.

Musica moderna e suoni antichi con le zampogne allieteranno la serata, illuminata da tante lucine colorate pronte a trasmettere emozioni e allegria a tutti coloro che parteciperanno alla nostra FESTA DELLA SOLIDARIETÀ.

Il dirigente scolastico Maria Carmela Stigliano:

“Donare è un piccolo gesto che può fare grandi cose e il nostro istituto ce la sta mettendo tutta per raggiungere importanti obiettivi educativi e solidali, capaci di stimolare emozioni e di far nascere in ognuno di noi un “cuore” grande per l’ALTRO.”

Di seguito la locandina con i dettagli.