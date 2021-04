Attenzione: vi promettono un rimborso, ma è una truffa! Ecco l’allarme dell’Inps

L’INPS segnala:

“Sono in corso nuovi tentativi di truffa tramite email di phishing che, sfruttando comunicazioni in apparenza da parte dell’Istituto, invitano a scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il rimborso di contributi versati in eccesso.

In questo caso viene utilizzato l’indirizzo email DCBilanci@inps.it, che corrisponde a una casella di posta elettronica effettivamente in uso.

Si invitano pertanto le aziende e i contribuenti a diffidare di comunicazioni che propongano di scaricare eventuali allegati, in quanto sono finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure dati relativi a conti correnti o a carte di credito.

Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione contributiva sono consultabili accedendo direttamente al sito INPS e che l’Istituto, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.

Per ogni necessità di assistenza è possibile contattare le sedi INPS”.

