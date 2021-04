Meteo: continua l’ondata di caldo su Matera! Ecco le previsioni

Cosa ci riserverà il meteo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 30 Aprile, avremo nubi basse con qualche schiarita il mattino, cielo poco o parzialmente nuvoloso il pomeriggio, nubi sparse e schiarite la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 13°C.

Sabato 1 Maggio avremo cielo nuvoloso il mattino e il pomeriggio, nuvoloso con locali aperture la sera.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 26°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)