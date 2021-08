Alle porte di Matera a fuoco la discarica: “Forse si poteva evitare questo disastro ambientale”! Richieste azioni urgenti

Ha detto il senatore Saverio De Bonis, membro della IX Commissione Agricoltura del Senato, il quale ha presentato un’interrogazione sull’incendio della discarica alle porte di Matera ai Ministri Cingolani, Speranza e Patuanelli:

“Dopo i gravissimi fatti di ieri, quando un incendio è divampato nella discarica ‘La Martella’, a due passi da Matera, ho ritenuto doveroso presentare un’interrogazione ai Ministri Cingolani, Speranza e Patuanelli per fornire loro un quadro complessivo della situazione e sollecitare azioni più incisive per porvi rimedio.

Dal 2017 era in atto una procedura di infrazione comunitaria a causa dello stato in cui si trova il sito, e solo a Luglio 2020 è stato annunciato l’avvio dell’azione di bonifica, per la quale è previsto un finanziamento di ben dieci Milioni di euro.

Se le procedure fossero state avviate prima, e contestualmente fosse stato messo in sicurezza l’impianto, forse si sarebbe potuto evitare questo disastro ambientale che comporta un rischio grave per la salute dei cittadini e ha conseguenze serissime sull’agricoltura del territorio.

Sono in contatto costante con la Prefettura per sapere come evolverà la situazione.

Gli incendi che stanno interessando l’Italia intera sono aggravati in questo caso dal fatto di essersi verificati in una discarica, perlopiù chiusa da tempo.

I fumi stanno interessando un’area più vasta che coinvolge anche Altamura e Gravina.

Si è dovuto mettere in sicurezza la popolazione, ed è stato vietato il consumo di prodotti ortofrutticoli, l’utilizzo di foraggi freschi e il pascolo degli animali.

Di fronte a questa situazione i Ministri competenti dovrebbero prevedere azioni urgenti per garantire la tutela della salute della cittadinanza coinvolta, dell’ambiente e dell’agricoltura, oltreché strumenti di sostegno economico in favore degli agricoltori materani, gravemente danneggiati dall’incendio”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)