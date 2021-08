Aggiornamento Covid Basilicata, 62 nuovi positivi: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 5 AGOSTO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 4 agosto 2021

Tamponi molecolari totali 394.120

Tamponi molecolari totali negativi 363.859

Persone testate 219.094

Test antigenici totali 19.973

Tamponi molecolari di giornata 1.102

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 1.038

Tamponi molecolari negativi 64

RICOVERATI N. 20

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 12

Pneumologia 0

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 5

Pneumologia 2

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 36

DECESSI TOTALI 0

POSITIVI TOTALI N. 64

Residenti n. 62 nei seguenti comuni:

1 Acerenza

4 Avigliano

8 Bella

1 Bernalda

2 Brienza

2 Calvello

3 Castelgrande

1 Colobraro

1 Grassano

1 Latronico

1 Muro Lucano

14 Pescopagano (n. 1 domiciliato a Lavello)

2 Picerno

1 Pietragalla

11 Potenza

5 Ruoti

2 Satriano di Lucania

1 Tito

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 1

Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Maratea)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 1

Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI 36

Guariti residenti in Regione Basilicata 32

Comune

4 Avigliano

3 Baragiano

2 Bella

10 Bernalda

1 Marsicovetere

7 Pisticci

2 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Rotondella

1 San Fele

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 2

Regione/ Stato estero

2 Emilia Romagna (domiciliati a Bella)

Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 2

Regione/Stato estero

1 Puglia

1 Sicilia

CASI ATTUALI RESIDENTI 836

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 816

DECEDUTI RESIDENTI 570

GUARITI RESIDENTI 25.566a

a

