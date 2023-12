A Matera storie di donne che hanno infranto tabù, regole, rivoluzionarie per gli anni in cui hanno vissuto, ma spesso dimenticate. L’iniziativa

Sarà presentato martedì 5 dicembre alle ore 18:00 nella sede del Circolo La Scaletta, in via sette dolori a Matera, l’ultimo libro del saggista e giornalista Riccardo Riccardi dal titolo “Le impavide donne del Sud. Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno” (Les Flaneurs edizioni).

E’ il racconto delle vite di donne, che hanno infranto tabù, regole, che hanno rovesciato consuetudini modificando con il loro coraggio, il loro anticonformismo, i loro comportamenti rivoluzionari per gli anni in cui hanno vissuto, la storia del Mezzogiorno.

Donne che hanno lottato per affermare la propria personalità imponendo modelli e idee in grado di indicare un nuovo modo di intendere i rapporti di genere.

Il libro di Riccardi consente di scoprire le storie di persone dimenticate che non hanno ricevuto il meritato riconoscimento per aver segnato percorsi inediti creando le basi per una coscienza femminile più consapevole indipendente e libera.

Un lavoro che ha il pregio di colmare una lacuna nella memoria comunitaria del Sud, richiamando l’attenzione sul ruolo della donna nella crescita sociale e civile dell’Italia meridionale.

Spiega il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi:

“Abbiamo voluto insieme al Rotary club e al Soroptimist club di Matera, dedicare un pomeriggio alla scoperta di quest’ultimo e apprezzatissimo lavoro di Riccardo Riccardi, giornalista e scrittore di riconosciuta qualità.

E’ un modo per omaggiare le donne del Sud che non appaiono sui libri di storia ma che hanno inciso nella vita della nostra comunità, lasciando insegnamenti ed esempi tuttora attuali”.

Di seguito la locandina con i dettagli.