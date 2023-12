A Bernalda, Tricarico, Ferrandina e in questi altri Comuni del materano i più piccoli potranno abbracciare il mondo dell’arte e della musica. Il progetto

“MU:SA – Musica: Seme di Armonia” è un progetto del Consorzio La città essenziale dedicato ai bambini della fascia 5-10 anni in condizioni di fragilità residenti nell’ambito socio-territoriale Bradanica Medio Basento, con particolare riferimento ai comuni di: Pomarico, Miglionico, Irsina, Bernalda, Grassano, Tricarico, Calciano, Salandra, Montescaglioso e Ferrandina.

MU:SA significa abbracciare il mondo dell’arte e della musica e portare alla luce le risorse inesplorate di ogni bambino attraverso laboratori didattico-esperienziali in cui ogni bimbo sviluppa nuove espressioni e linguaggi comunicativi volti a favorire apprendimenti, potenziare soft skills e abilità della categoria STEM, ma soprattutto il team building e le dinamiche di gruppo positive.

Obiettivo del progetto è inoltre quello di generare e sviluppare nuove forme di solidarietà e pace attraverso laboratori di creazione delle Pigotte, grazie alla partecipazione e il coinvolgimento di UNICEF.

MU:SA, che vuole connettere la comunità attraverso la realizzazione e diffusione di patti di Alleanza Educativa di comunità, di cui il Consorzio è il principale promotore, promuove inoltre il protagonismo dei bambini, che si fanno portavoce di una cittadinanza attiva in cui praticare l’inclusione in tutte le forme possibili e in modo generativo, con l’apporto di uno scambio intergenerazionale orientato all’ascolto.

Partner del progetto sono: Arcidiocesi Matera-Irsina; Centro Studi Don Luigi Severino Gramegna; Anthos Coop. Soc. e Il puzzle Coop. Soc.

Di seguito la locandina con i dettagli.