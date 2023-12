Matera: accesa la nuova illuminazione in questo Parco! Ecco le foto

Nella serata di ieri è stata accesa la nuova illuminazione LED al parco Giovanni Paolo II di Matera.

A dare la notizia il Sindaco, Domenico Bennardi, che spiega:

“È un progetto di efficientamento energetico imponente, quello su cui stiamo lavorando, ma siamo ancora all’inizio, un investimento di 20 mln di euro per offrire alla città un’illuminazione naturale senza alterazioni cromatiche, non inquinante, senza vapori di sodio, da fonti rinnovabili 100%, in linea con gli obiettivi dell’ agenda Onu 2030 sulla decarbonizzazione e sulla transizione energetica.

Dovremo attendere almeno un anno per apprezzare questa rivoluzione green, attendiamo il completamento e miglioramento di tutti i punti luce della città”.

Ecco le foto.