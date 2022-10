A Matera, Pisticci e Tricarico nuovi Comandanti dei Carabinieri! Auguri di buon lavoro

Questa mattina, presso la Sala Stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Matera, il Comandante Provinciale Colonnello Nicola Roberto Lerario ha presentato ai rappresentanti degli organi d’informazione i neo giunti Comandanti del Reparto Operativo, della Compagnia di Pisticci e della Compagnia di Tricarico.

Al comando del Reparto Operativo, in sostituzione del Tenente Colonnello Antonio Mancini, è giunto il Tenente Colonnello Pasquale Carnevale, proveniente dal Nucleo Investigativo di Taranto.

A Pisticci, il Capitano Antonio Belardo, proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni (MI), ha sostituito al comando della locale Compagnia Carabinieri il Capitano Massimo Cipolla.

A Tricarico, il Capitano Andrea Calabria, già Comandante di Sezione del Nucleo Radiomobile di Napoli, ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Tricarico al posto del Maggiore Antonio De Rosa.

Durante la presentazione, il Colonnello Lerario ha sottolineato l’importanza della pregressa esperienza professionale dei tre Ufficiali, che ben si integra con le esigenze operative e gli obiettivi strategici del Comando Provinciale di Matera, nel solco di quanto già svolto dai predecessori.

Capitano CC ANDREA CALABRIA, Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricarico (MT)

ETA’ anni 30

CARRIERA MILITARE:

Inizia la sua carriera militare nel 2012, quale Allievo Ufficiale del 194° Corso “Coraggio” presso l’Accademia Militare di Modena, proseguendo poi gli studi quale Ufficiale frequentatore dei corsi di Applicazione e Perfezionamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel 2017 viene destinato nel grado di Tenente a comandare il Plotone presso le Compagnie di formazione per Allievi Carabinieri e Allievi Vicebrigadieri della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Successivamente, nel grado di Capitano, viene trasferito a Napoli quale Comandante della 2ª Sezione del Nucleo Radiomobile.

Dallo scorso 10 settembre è al comando della Compagnia Carabinieri di Tricarico.

STUDI:

È laureato in Giurisprudenza ed ha frequentato diversi corsi a carattere professionale.

Capitano CC Antonio Belardo, Comandante della Compagnia di Pisticci (MT)

Età 33 anni

Carriera militare:

Inizia la sua carriera militare nel 2009 quale frequentatore del 14° Corso Biennale per Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, al termine del quale viene destinato con il grado di Maresciallo presso la Stazione Carabinieri di Roma – Torrino Nord.

Nel 2012 entra come Allievo Ufficiale del 194° Corso “Coraggio” presso l’Accademia Militare di Modena, proseguendo poi gli studi quale Ufficiale frequentatore dei corsi di Applicazione e Perfezionamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel 2017, con il grado di Tenente, viene destinato come Comandante di Plotone ed insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, per poi essere trasferito nel 2019 al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni (MI).

Dallo scorso 4 settembre ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Pisticci.

Studi:

È laureato in Giurisprudenza ed ha frequentato diversi corsi a carattere professionale.

Tenente Colonnello CC PASQUALE CARNEVALE, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Matera

ETA’ anni 44

CARRIERA MILITARE:

Inizia la sua carriera militare nel 1994 come Allievo del 207° Corso presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Successivamente, nel 1998, viene destinato quale Sottotenente Comandante della 2^ Compagnia presso il 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia” di Palermo, impegnato nello svolgimento delle operazioni “Vespri Siciliani” e “Falcone-Borsellino” nelle città di Palermo e Termini Imerese (PA). Dal 1999 al 2004 frequenta il 181° Corso “Esempio” dell’Accademia Militare di Modena, e quindi prosegue gli studi quale Ufficiale frequentatore dei corsi di Applicazione e Perfezionamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel biennio 2004-2005 ritorna a Palermo quale Tenente Comandante della 2^ Compagnia Carabinieri presso il 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia”, per poi essere destinato dal 2005 al 2007 al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Patti (ME).

Dal 2007 viene trasferito per due anni quale Capitano Comandante della Compagnia Carabinieri di Cantù (CO), per poi essere destinato a ricoprire l’incarico di Comandante di Compagnia ed Insegnante Militare presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma dal 2009 al 2013.

Nel grado di Maggiore, ricopre l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Lecce, fino al 2017, per poi essere trasferito nel grado di Tenente Colonnello quale Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Dal 30 settembre scorso si è insediato a Matera con l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri.

STUDI

È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza, oltre ad aver frequentato una serie di corsi a carattere strettamente professionale.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)