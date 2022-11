A Matera in arrivo il Villaggio di Natale: mercatini natalizi, animazione per i piccoli, musica, laboratori ed attività per tutta la famiglia. I dettagli

Un mese a Matera, per vivere a pieno la magia delle feste.

Una città antica con un’innata magia presepiale e un villaggio natalizio dove accanto ai mercatini ci sarà spazio per la Casa di Babbo Natale, spettacoli, musica, artisti di strada, laboratori del gusto.

Questi gli ingredienti della seconda edizione del Matera Christmas Village, in programma in Piazza Vittorio Veneto dal 3 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 a mezzanotte.

Un intero mese per vivere l’atmosfera natalizia nella città dei Sassi, Capitale della cultura 2019, sempre più riferimento di grandi eventi culturali e meta ambita dai turisti di tutto il mondo.

L’iniziativa a ingresso gratuito, organizzata dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinata dal Comune di Matera e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Matera. Allestita in legno ecosostenibile, assicura la realizzazione di un evento a basso impatto.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 3 dicembre, alle ore 17, alla presenza del sindaco di Matera Domenico Bennardi, dell’assessore alla cultura e ai Sassi Tiziana D’Oppido, di diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e del presidente dell’Associazione Italia Eventi Giuseppe Lupo.

A colorare questo momento importante ci saranno gli sbandieratori provenienti da Cava dei Tirreni e il gruppo di artisti di strada di Matera La Caposciuc.

L’Associazione Italia Eventi sosterrà, tramite un contributo sociale che si tradurrà in buoni spesa, l’attività solidale svolta dalla Parrocchia di San Rocco grazie al parroco Angelo Tataranni e la Rete Donna di Matera. Mentre, un ulteriore contributo sarà destinato alla manutenzione di uno spazio verde nel centro cittadino.

Il Matera Christmas Village è presente nel portale web e nell’App Matera Welcome, realizzata dall’Ufficio Turismo comunale, dove sarà possibile essere aggiornati sugli eventi.

Al Matera Christmas Village giochi e appuntamenti per grandi e piccini.

C’è attesa, soprattutto da parte dei più piccoli, per la Casa di Babbo Natale.

Al suo interno non sarà possibile soltanto spedire letterine e fare una foto ricordo con Santa Claus, ma si potrà assistere a concerti, spettacoli e animazione dedicata. Per contribuire al divertimento sarà allestita sia una tombola che una scacchiera nella piazza e si terranno appuntamenti di lettura per i bambini. Immancabile la presenza di Giorgio Ferraiolo con il suo Teatro di burattini di antica tradizione.

Un’altra casa seminerà consensi, stavolta da parte dei più golosi: la Casetta “Matera di Gusto”

. Qui, grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Matera, Slow Food Matera e l’Associazione Cuochi Materani, saranno organizzati numerosi appuntamenti. Dagli show cooking dedicati alla cucina tipica delle feste a laboratori volti alla conoscenza di prodotti tipici.

La Pro Loco Matera fra storia, cultura e tradizioni, in collaborazione con le Associazioni MUV, Nati per leggere, Scacchista Materana, Slow Food Matera, Io sto con te, Scout Agesci Matera 1, Agesci Matera 2 e CNGEI, curerà diversi appuntamenti.

In programma una maxi-tombolata, il maxi-gioco dell’oca, tornei di scacchi, attività di educazione alla lettura e di valorizzazione delle tradizioni materane.

Tipicità ed artigianato: per regali Made in Italy

Il mercatino natalizio, come da tradizione, unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Sarà possibile non solo acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali e non, ma anche realizzare regali originali grazie alla presenza di presepi, articoli in ceramica e idee home made.

Matera Christmas Village: un mondo di spettacoli e musica.

Da Basilicata, Campania e Puglia giungeranno zampognari, gruppi di musica popolare, sbandieratori e artisti di strada, tra cui giocolieri, trampolieri ed alchimisti. Rallegrerà tutti anche la banda di Babbo Natale, così come quella di percussioni natalizie.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)