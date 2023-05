Vandalizzato questo bosco nel materano! Ecco le foto

Vandali in azione nel materano.

A denunciare l’accaduto il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini:

“Mi sono recato da carabinieri per sporre denuncia contro ignoti (e io aggiungo idioti).

Il bosco è un bene per Pomarico e per i pomaricani tutti (e non solo).

‘Vedere’ che c’è qualche scellerato incivile che si ‘permette’ di rompere/rubare/privare tutti noi dei beni che appartengono ad un’intera comunità mi rattrista e mi fa arrabbiare.

A breve verranno spostate le fototrappole anche nel bosco e attiveremo la videosorveglianza (30 telecamere) nel centro storico in modo da punire ‘senza se e senza ma’ i vandali che deturpano ogni bene comune”.

Ecco le foto.

