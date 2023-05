Nel materano sanzionate e denunciate 3 persone! Ecco i controlli dei Carabinieri

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio sia nel capoluogo che nei limitrofi comuni di Montescaglioso e Pomarico.

Al termine del servizio un 49enne di Montescaglioso è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica materana per essere stato sorpreso alla guida della sua auto nonostante gli fosse stata ritirata la patente dalla Prefettura di Matera in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso orale del Questore.

Sanzionato anche un 63enne di Matera controllato in stato di ubriachezza al volante della propria autovettura.

Contestate violazioni amministrative a tre giovani, tra i 16 ed i 24 anni, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per uso personale.

Alla contestazione di tale illecito amministrativo consegue una segnalazione al Prefetto che avvia un procedimento da cui può scaturire la sospensione della patente di guida, del porto d’armi e del passaporto o il divieto di conseguire detti documenti, come anche la sottoposizione ad un programma di recupero dalle tossicodipendenze presso il SERT.

Nelle situazioni più gravi o in caso di recidiva si può arrivare all’irrogazione di ulteriori misure quali l’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia o l’obbligo di permanenza in casa in alcune ore del giorno, il divieto di frequentare determinati locali oppure di allontanarsi dal comune di residenza.

Al fine di prevenire e contrastare condotte pericolose alla guida, spesso causa di gravi incidenti, o comportamenti che evidenziano scarso rispetto per il prossimo, sono state comminate infine 25 sanzioni, prevalentemente relative a manovre di sorpasso azzardate, al mancato arresto del veicolo in corrispondenza di attraversamenti pedonali in presenza di pedoni, all’uso improprio di apparecchi telefonici alla guida e all’indebito parcheggio di autovetture negli spazi di sosta riservati ai disabili.a

