Vaccini Matera: questi volontari in prima linea al Madonna delle Grazie per aiutare chi ha bisogno di aiuto! Ecco i ringraziamenti

Ecco quanto dichiarano, in una nota, il Presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Basilicata Giovanni Vizziello e il consigliere comunale di Matera Augusto Toto:

“Esprimiamo ringraziamento ed ammirazione per l’attività svolta dai volontari delle associazioni scout Agesci e Cngei di Matera che, con diligenza e dedizione, quotidianamente, da più di due mesi, prestano sostegno morale e materiale a quanti si recano presso il centro vaccinale del Madonna delle Grazie di Matera per effettuare la vaccinazione.

Un lavoro preziosissimo, che merita un encomio solenne da parte dell’amministrazione comunale di Matera.

L’encomio è il giusto riconoscimento da attribuire all’attività di quanti, con profondo senso di responsabilità e costante abnegazione, mettono in campo il loro impegno per alleviare le condizioni di coloro che necessitano di un aiuto concreto in un momento delicato come quello rappresentato dall’attività di vaccinazione.

L’attività dei volontari delle associazioni Agesci e Cngei rappresenta la manifestazione più elevata di un quadro valoriale di elevatissimo pregio, che costituisce il viatico migliore per il superamento dell’attuale emergenza pandemica”.

