Basilicata: Giornata internazionale dell’infermiere. Bardi: “stanno compiendo un lavoro straordinario per farci uscire dalla pandemia il prima possibile”

Il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere in tutto il mondo, in occasione dell’anniversario della nascita di Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna.

Il tema scelto quest’anno dalla FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dell’Infermiere è “OVUNQUE PER IL BENE DI TUTTI – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”.

L’occasione è proprio quella di tenere alta l’attenzione su un tema che si rivelato debolissimo in questi terribili mesi di lotta al Coronavirus.

Di seguito il messaggio del Presidente della Regione, Vito Bardi:

“Oggi è la Giornata mondiale dell’Infermiere.

Mario, Antonella e Carmelo, in servizio presso la struttura del Comune di Lagonegro (PZ) messa a disposizione dal Sindaco (che ringrazio) per le vaccinazioni degli Over 70, sono il simbolo del sacrificio di tutti gli infermieri e di tutto il personale sanitario lucano: insieme alla protezione civile e ai volontari, stanno compiendo un lavoro straordinario per farci uscire dalla pandemia il prima possibile.

Gli infermieri italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 e facciamo il tifo per loro.

Dopo Matera, oggi abbiamo iniziato le vaccinazioni a domicilio dei soggetti non deambulati anche a Potenza.

Si tratta dei soggetti più fragili che – ho ribadito – devono avere la massima priorità.

Le persone che ieri non hanno ricevuto il vaccino, riceveranno un sms da Poste con data e orario.

Le vaccinazioni oggi sono riprese senza intoppo alcuno: abbiamo appena superato il 70% degli Over 70 della Basilicata che hanno ricevuto la prima dose“.

