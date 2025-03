Us Fasano – Fc Matera: questo il risultato della partita

Terminano i 90 minuti tra Us Fasano – Fc Matera con il risultato di 6-1.

La seconda frazione di gioco si apre con Us Fasano ancora in avanti.

Al 6’ Corvino prova a giro dal limite, la palla termina di poco a lato. Reazione dei materani al 14’ con Giordani, che tenta la rovesciata, ma Lombardo blocca.

Al 16’ assist di Tangorre per Battista che batte Testagrossa con un colpo di testa.

Al 22’ nuova ripartenza letale del Fasano, con Corvino che apparecchia il 5-0 per Losavio che non sbaglia a tu per tu con il portiere biancoazzurro.

Al 31’ fallo di Carpineti in area su Battista: calcio di rigore che Marsico trasforma al 32’.

Al 90’ Giordani segna il goal della bandiera.

Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio finale.

FORZA RAGAZZI, non mollate!