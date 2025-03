È toccato a Pisticci e Rotondella incoronare i campioni del XX Mediterranean Open Championships di corsa orientamento. Ecco i nomi dei vincitori

È toccato alla Basilicata incoronare i campioni del XX Mediterranean Open Championships di corsa orientamento: a dominare nel weekend di avvincenti sfide lo svizzero Riccardo Rancan, campione del Mondo KO Sprint in carica, e la svedese Vilma von Krusenstierna, campionessa nazionale Sprint, che incidono i propri nomi nell’albo d’oro della manifestazione in occasione del suo ventennale.

La Svezia dilaga nella classifica overall: a completare il podio maschile Isac von Krusenstierna e Jonatan Gustafsson, mentre quello femminile Alva Sonesson e Alva Björk. Uno spazio importante se lo ritagliano anche gli italiani, con le migliori prestazioni di Fabio Amadesi, sesto, e Jessica Lucchetta, quinta, entrambi tra le fila del PWT Italia. Gli oltre 300 atleti, provenienti da 23 nazioni, si sono contesi il titolo di campioni del Mediterraneo in due tappe, tra i caratteristici vicoli imbiancati a calce di Pisticci e nel dedalo di vie ad anello di Rotondella, nota come il balcone dello Jonio. Per ragioni di sicurezza, legate alla scivolosità del tracciato causa pioggia tra i suggestivi Sassi di Matera, la terza tappa non ha concorso all’attribuzione di punteggio, sebbene i partecipanti abbiano comunque sfruttato l’appuntamento per un allenamento tecnico.

Il Campionato, organizzato dalla SSD PWT Italia, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di FISO Basilicata e i patrocini di Federazione Italiana Sport Orientamento, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comuni di Francavilla in Sinni, Nova Siri, Montalbano Jonico, Policoro, Bernalda, Scanzano Jonico, Pisticci, Rotondella e Matera.

Dichiara Gabriele Viale, Event Manager del MOC:

“Le gare hanno unito la sfida dell’orienteering urbano alla bellezza di una delle regioni più affascinanti d’Italia.

Questi labirintici centri storici sono mappe naturali per le competizioni Sprint, valide nel weekend come World Ranking Event, attribuendo punti per la classifica mondiale. Un grande ritorno in terra lucana dopo l’edizione 2013.

Lavoreremo per portare un nuovo evento nel 2027, grazie a cui consolidare un comprensorio per l’orienteering internazionale per lo sviluppo del turismo destagionalizzato”.

Questi i podi delle varie tappe.

Con mappa e bussola alla mano, gli orientisti, non solo élite ma anche amatori, hanno gareggiato su tracciati di circa 4 km, a libero percorso e a cronometro individuale, alla ricerca dei punti di controllo, chiamati lanterne, da individuare nella corretta sequenza. Sin dal primo stage di Pisticci è emersa la superiorità svedese.

Al maschile ha dettato legge il vice campione del Mondo KO Sprint 2024 Jonatan Gustafsson (17’09”), che si è imposto sui compagni di team August Mollén (17’13”) e Isac von Krusenstierna (17’32”), campione del Mondo Sprint 2021.

Tra le donne, l’unica incursione è stata quella della spagnola Maria Prieto Del Campo (Malarruta, 18’12”), terza dopo Vilma von Krusenstierna (17’54”) e Alva Sonesson (18′).

Arroccata su una collina, Rotondella ha accolto la seconda tappa distinguendosi per l’inconfondibile pianta circolare in grado di mettere a dura prova anche i più esperti: un anello di stradine connesse da scalette in un continuo saliscendi, dove precisione e rapidità di scelta hanno fatto la differenza.

Qui la Svizzera si è fatta spazio con il primo posto di Riccardo Rancan (Kalevan Rasti, 15’40”), che ha staccato gli svedesi Oskar Andrén (16’19”) e Isac von Krusenstierna (16’38”), nuovamente terzo. Al femminile, tripletta svedese guidata dall’inarrestabile Vilma von Krusenstierna (15’01”) con Alva Björk (15’39”) e Alva Sonesson (16’06”).

Le gare sono state anticipate da un programma di camp itineranti tra Francavilla in Sinni, Nova Siri, Montalbano Jonico, Policoro, Bernalda e Scanzano Jonico: i runner hanno avuto la possibilità di allenarsi in differenti borghi lucani, vere e proprie palestre a cielo aperto particolarmente ricercate dagli esteri per testare la propria preparazione.

In occasione della tappa di Francavilla in Sinni, il sindaco Romano Cupparo ha accolto la Nazionale ucraina consegnando ai capitani Olena Babych, vincitrice del MOC 2024, e Ruslan Glebov una selezione di prodotti tipici del territorio.

Un gesto simbolo di amicizia e vicinanza nei confronti della popolazione ucraina e di auspicio per una pace imminente.

Ecco le foto dei vincitori.