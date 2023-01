“Una grande emozione vissuta a Matera alla ‘Presentazione Bozzetti del Carro Trionfale’ della Festa della Bruna”. Ecco le foto e buon lavoro alle vincitrici!

Scrive la Pro Loco Basilicata:

“Una grande emozione vissuta a Matera nella Cattedrale della Madonna Maria Santissima della Bruna alla “Presentazione Bozzetti del Carro Trionfale” della Festa della Bruna – pagina ufficiale promossa dall’ Associazione Maria Santissima della Bruna presieduta da Bruno Caiella.

Il Carro Trionfale della Madonna della Bruna nel 2023 per la prima volta nella storia sarà realizzato da quattro donne:

Elena Mirimao, classe ’84,

Annalisa Di Gioia, classe ’79,

Luigina Bonamassa, classe ’78,

Laura D’Ercole, classe ’83,

come stabilito dalla commissione giudicatrice presieduta dal Professor Amerigo Restucci che ha valutato tutte le proposte presentate.

Il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa insieme al segretario Gaetano Vitale in rappresentanza del Comitato regionale Ente Pro Loco Basilicata ringraziando per il gradito invito ha rivolto i complimenti al Presidente dell’ Associazione Madonna Della Bruna Bruno Caiella, al delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio e al Presidente onorario Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera e Irsina, per l’imponente impegno organizzativo al fine di tramandare l’importante patrimonio culturale immateriale, confermando il sostegno per la candidatura della Festa Della Bruna a riconoscimento Unesco”.

Scrive in proposito l’assessore Tiziana D’Oppido:

“Presentato ieri mattina presso la Basilica Cattedrale, il bozzetto vincitore del Carro Trionfale della Festa della Madonna della Bruna edizione 2023 è stato realizzato da Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa e Laura D’Ercole, che da Lunedì 9 gennaio cominceranno a costruire il carro in cartapesta in onore della Santa Patrona di Matera.

‘Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa’ è il tema a cui si ispirerà il manufatto.

Buon lavoro alle vincitrici!”.

Ecco alcune foto della “Presentazione Bozzetti del Carro Trionfale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)