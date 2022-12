Tragico incidente nella vicina Puglia: a soli 18 e 19 anni hanno perso la vita! Ecco cosa è successo

Tragedia nella vicina Puglia.

A seguito di un drammatico incidente stradale sulla sp 95 Cerignola-Candela, nella tarda serata del 6 dicembre, due persone hanno perso la vita: si tratta di due ragazzi di 18 e 19 anni che con la loro auto, per cause ancora da chiarire, sono usciti fuori strada finendo la loro corsa contro un albero in un uliveto.

Entrambi gli occupanti del veicolo sono deceduti sul colpo.

Sul posto immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine, dell’elisoccorso, di 118 e Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i corpi delle due vittime dalle lamiere.a

