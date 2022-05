Telefonate moleste: arriva il nuovo registro che le bloccherà! I dettagli

Da luglio entrerà in vigore il nuovo registro delle opposizioni per contrastare il telemarketing illegale e molesto.

Tutte le telefonate pubblicitarie non richieste e illecite, che violano tutte le norme sulla privacy, verranno bloccate iscrivendosi al nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

Il nuovo registro pubblico permetterà infatti a tutti coloro che fanno parte dell’elenco di non ricevere più chiamate a fini commerciali e pubblicitari, dando la possibilità di accedere ai numeri fissi e cellulari solo tramite consenso.

Le aziende infatti, per poter chiamare i numeri telefonici, devono ottenere il consenso dell’utente attraverso moduli iscrizioni, domande scritte o qualsiasi altro metodo consentito dalla legge.

Se non si desidera più ricevere chiamate, è bene ricordare che l’utente può sempre revocare il consenso contattando l’ente, l’azienda o il singolo soggetto a cui è stato concesso.

Il problema nasce nel momento in cui bisogna rimuovere il consenso nella pratica, è infatti davvero difficile capire chi contattare, ma soprattutto ottenere cosa si sta chiedendo.

E’ proprio per questo motivo che entrerà in vigore il nuovo registro!

Infatti le aziende, prima di contattare l’utente, dovranno prima controllare che il numero in questione non sia in questo elenco.

Iscriversi al nuovo registro è molto semplice.

Dopo il 27 Luglio, data in cui entrerà in vigore questa nuova iniziativa, tutti i numeri non iscritti all’elenco pubblico finiranno automaticamente nel nuovo registro.

Nel caso in cui l’iscrizione non avvenisse automaticamente l’utente può sempre iscrivere il proprio numero di telefono nel registro delle opposizione in maniera totalmente gratuita, sia via web che dal telefono.

Dopo essersi iscritto al registro tutte le telefonate moleste diventeranno illegali entro un massimo di 15 giorni.

