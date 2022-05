Coronavirus: stop al Green Pass per entrare in Italia! Ecco quando si dovranno usare le mascherine

Cambiano di nuovo le restrizioni contro il covid-19 per il nostro Paese.

La prima novità interessa di più i turisti che, a partire dal 1° Giugno, non dovranno più dimostrare di avere un certificato verde base, ottenuto con vaccinazione o tampone, per entrare nel Paese.

L’idea nasce appunto per favorire la ripresa economica con l’avvicinarsi della bella stagione.

L’Italia non è l’unico Paese ad aver allentato le restrizioni infatti, per visitare la maggior parte dei Paesi europei non si ha bisogno di mostrare un certificato verde ottenuto con vaccinazione o tampone negativo.

Rimane ancora obbligatorio però per visitare Portogallo, Germania, Spagna e Francia.

Dal 15 Giugno si prospetta il decadimento dell’obbligo di mascherina in:

teatri

cinema

spettacoli al chiuso.

Persisterà ancora l’obbligo di mascherina in:

veicoli di trasporto pubblico a lunga percorrenza,

ospedali,

Rsa (residenze sanitarie assistenziali),

scuola.

Rimane invece incerto l’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro privati.

Infatti il protocollo è stato prorogato fino al 30 Giugno per gli ambienti condivisi.

