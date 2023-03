Su Matera finito il maltempo? Ecco le ultime previsioni

Un profondo vortice di bassa pressione si è organizzata sul Mediterraneo occidentale e determina condizioni di diffusa instabilità sulle nostre regioni, con rovesci e qualche temporale, alternati a pause e asciutte e soleggiate.

Per un miglioramento bisognerà attendere la Domenica ma si tratterà di una breve tregua perché altre perturbazioni raggiungeranno la Basilicata e le altre regioni.

Ma che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 5 Marzo, avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 5°C.

Lunedì 6 Marzo avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e di dopodomani.

