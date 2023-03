A Matera inaugurato un murales per essere più vicini ai bisogni dei ragazzi “difficili”. Ecco i dettagli

Ieri pomeriggio presso la Dispensa CiBus della Caritas Diocesana di Matera-Irsina sita alla Via Carlo Levi, 2 all’interno del Villaggio del Fanciullo, è stato inaugurato il Murales CiBus.

Il Murales è stato realizzato nell’ambito della “Bacheca Cittadinanza Attiva” del progetto “Sound Good- Tornare in Onda”, selezionato Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto si prefigge di contrastare, di concerto con il partner USSM – Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni – di Potenza (referente per la presa in carico dei minori segnalati all’autorità giudiziaria), fenomeni di violenza e devianza che coinvolgono minori tra i 10 e i 17 anni segnalati all’Autorità Giudiziaria minorile.

SOUNDS GOOD parte dall’assunto che i ragazzi “difficili”, alle prese con la loro tortuosa “linea d’ombra”, hanno bisogno di essere ascoltati e orientati nel mondo reale, sentirsi parte del gruppo dei pari e accolti dagli adulti, trovare opportunità e percorrerle in maniera costruttiva.

Smettere insomma di essere soltanto i loro errori e stare dentro la comunità, diventando cittadini attivi e responsabili.

All’incontro, coordinato da Lucia Surano, responsabile Comunicazione Progetto Sounds Good e Carmela Seri, coordinatrice Progetto Sounds Good, sono intervenuti i giovani autori del murales, Monsignor Pino Caiazzo, Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, il presidente del Consorzio La Città Essenziale, Pino Bruno, la Responsabile Equipe Multidisciplinare e referente di progetto per Caritas Diocesana Matera-Irsina, Angela Rondinon e Patrizia Farruggio, Sr Stefany Alberca_Animatrici Bacheca Cittadinanza Attiva.

Partners del Progetto (Coop. Liberamente, USSM, La Città Essenziale, Coop. Maecenatis, Caritas Diocesana Matera-Irsina, Ass.ne Culturale Basilicata Link, Radio Radiosa, Associazione Volontariato Materano, Consorzio ISME, Coop. Work in progress, Coop. Soc. Pippo’S House)a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)