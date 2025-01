Stellantis, un lucano per traghettare il marchio verso una mobilità sempre più sostenibile. I dettagli

La nomina a direttore in Italia Fiat e Abarth, all’interno del Gruppo Stellantis, di Alessio Scutari, 46 anni, ingegnere meccanico originario di Francavilla in Sinni, è motivo di orgoglio per la comunità di Francavilla e in generale della Basilicata che si conferma terra di grandi risorse umane ed eccellenze professionali.

Così l’assessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparo che aggiunge:

“Soprattutto in questa delicata fase di interlocuzione che attende Regione, industriali e sindacati con l’intero management Stellantis, abbiamo adesso un nuovo attento interlocutore che conoscendo la nostra realtà socio-economica, sono certo, avrà consapevolezza dei riflessi del programma Stellantis sulla nostra occupazione e sul nostro apparato industriale.

Nel sottolineare che l’incarico attribuito a Scutari prevede l’attuazione del piano strategico di Fiat, annunciato l’11 luglio scorso durante la cerimonia per i 125 anni del marchio, l’Assessore evidenzia l’esigenza di rilancio dell’auto italiana, simbolo del made in Italy, facendo chiarezza su piani industriali e gli investimenti.

Le prime dichiarazioni di Scutari che raccoglie la sfida di consolidare la posizione di guida del mercato italiano, accompagnando il marchio verso una mobilità sempre più sostenibile”.