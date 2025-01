Pisticci, due nuove mense arricchiranno presto l’offerta delle scuole del territorio. L’annuncio

A Pisticci due nuove mense scolastiche arricchiranno presto l’offerta delle scuole del territorio.

La Giunta comunale ha di recente approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Rocco Negro, i progetti di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di due mense:

nell’istituto di via Monreale (scuola elementare);

nel plesso “Q.O. Flacco” (scuola media).

Un passo essenziale verso il potenziamento dei servizi scolastici, con l’obiettivo di garantire spazi adeguati per la mensa e di favorire la partecipazione degli studenti alle attività del tempo pieno.

Il sindaco Domenico Albano ha detto:

“L’istruzione resta centrale nell’azione amministrativa.

Siamo soddisfatti di aver ottenuto i fondi necessari per poter investire sul benessere degli studenti e delle famiglie.

Porteremo avanti questi progetti con la massima attenzione e determinazione”.

Gli interventi, finanziati attraverso i fondi del PNRR – NextGenerationEU, prevedono un investimento complessivo di 1.680.000 euro, suddiviso equamente tra i due plessi scolastici interessati.

L’assessore Rocco Negro ha aggiunto:

“Grazie ai fondi del PNRR, puntiamo a offrire spazi moderni e funzionali agli studenti, rispondendo alle necessità della comunità scolastica”.

L’approvazione in Giunta dei progetti di fattibilità tecnico-economica getta le basi per procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, per poi avviare i lavori di realizzazione delle mense.