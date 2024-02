Stellantis: Sindacati chiedono incontro a Meloni e Tavares. La situazione

I Segretari generali di Fim Fiom Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai Ministri Adolfo Urso ed Elvira Calderone e all’Amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, da svolgersi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “al fine di aprire un tavolo di confronto puntuale sulla situazione degli stabilimenti italiani del gruppo e della rete di fornitura”.

Benaglia, De Palma e Palombella, inoltre, richiedono come sia “necessario definire gli impegni futuri di Stellantis in Italia, il quadro delle missioni industriali per gli stabilimenti italiani, la loro messa in sicurezza sul piano dell’occupazione”.