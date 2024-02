Montescaglioso: oltre 1000000 per la riqualificazione di questa parte della Città! Ecco gli interventi previsti

“Questa mattina, si è dato avvio ai lavori rientranti nel programma integrato di interventi di riqualificazione sociale e culturale di aree urbane nel Centro Storico di Montescaglioso per un importo complessivo di euro 1.965.825,00, di cui circa euro 1.100.000,00 per i soli lavori“.

Lo annuncia il Sindaco, Vincenzo Zito, che spiega:

“Il progetto, denominato ‘Intrecci solidali’, così come evidenziato nella relazione tecnica, rappresenta una scommessa per il futuro in cui la parte antica della Città giocherà un ruolo importantissimo in termini di accoglienza e convivialità.

Il progetto in esame mira alla sostituzione ed integrazione dell’attuale pavimentazione veicolare in cattivo stato di conservazione o manutenzione con una nuova pavimentazione, è prevista anche la riqualificazione degli spazi pedonali.

Tante le vie del Centro Storico interessate ed, a breve, ulteriori lavori pubblici saranno avviati”.