Speranza: “Solo ieri scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass”. Ecco i dettagli

“Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass.

È il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani.

Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un’estate più sicura“.

È quanto fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ricordiamo che la misura è stata introdotta dal Governo, a partire dal 6 Agosto, per scongiurare nuove chiusure.

Come da provvedimento sarà possibile svolgere alcune attività (vale anche per la zona bianca) solo se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Per la scuola sarà obbligatorio per docenti e Ata, a seguito della decisione della cabina di regia di riaprire in presenza a Settembre le scuole di ogni ordine e grado.

Sul versante delle misure di prevenzione del contagio Covid, il Green pass sarà con ogni probabilità reso obbligatorio anche per gli studenti universitari.

Sul tema trasporti, si va verso l’aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai treni.

L’orientamento emerso è di aumentare la capienza dal 50% all’80% dei posti disponibili.

Per la lunga percorrenza la misura entrerà in vigore il 1 Settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 Agosto.

Il Green Pass sarà dal 1 Settembre obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni.

I giorni obbligatori di quarantena per i vaccinati (con due dosi) positivi al Covid 19 dovrebbero scendere da dieci a sette.

Restano dieci i giorni di quarantena per i non vaccinati.

Al di là delle nuove restrizioni che probabilmente entreranno in vigore a Settembre, da Venerdì 6 Agosto, ecco riepilogato in quali attività sarà richiesto il Green Pass:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici.

Chi controlla il green pass? Sono previste multe?

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Come si scarica il green pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi.

Il certificato si scarica dal sito www.dgc.gov.it inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email.

Oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale. O tramite le App Io e Immuni.

Il green pass è chiesto anche ai bambini?

Non è richiesto sotto i 12 anni di età.

Gli under 12 possono entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è disponibile ancora il vaccino.

Via libera ovunque anche senza tampone.

In quali luoghi pubblici non è necessario il green pass?

Non bisogna esibire nessun documento in negozi, farmacie, supermercati ma anche nei bar e ristoranti all’aperto, dove si potrà pranzare o cenare liberamente, rispettando comunque il metro di distanziamento a tavola.

